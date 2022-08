Calcio Eccellenza: Enchisi evita il k.o. del Tropical Coriano. Pari con il Valsanterno (1-1)

Sport

Coriano

| 18:40 - 28 Agosto 2022



Tropical Coriano - Valsanterno 1-1

RETI: 15' st Caroli (V), 44' st Enchisi (TC).



TROPICAL: Fabbri, Galassi (32' st Guidi), Perazzini, Pigozzi (20' st Vagnarelli), Rossi, Anastasi, Tamagnini (23' st Tomassini), Enchisi, Arlotti, Sapucci (26' st Canini), Bartoli. A disp. Bascucci, Bartolucci, Deluigi, Marmo, Bracci. All. Bucci.

VALSANTERNO: Sammarchi, Borini, Capasso, Pasotti (29' st Ragazzini T.), Resta, Zagnanelli, Valentini, Caroli (22' st Suzzi), Tonini M. (42' st Cornacchia), Senese (34' st Simone), Montebugnoli (9' st Betti).

A disp. Tonini A., Ragazzini F., Gurioli, Di Mauro.



ARBITRO: Sintoni di Cesena.

AMMONITI: Caroli, Resta, Zaganelli.



LE AZIONI SALIENTI 10° Tamagnini ci prova da destra con un tiro mancino a girare: conclusione alta di poco sopra la traversa a Sammarchi battuto.



12° Arlotti dal limite si gira in un fazzoletto e calcia prima di cadere: Sammarchi si distende sulla destra e respinge una conclusione velenosa.



28° Splendida combinazione sulla destra tra Tamagnini ed Enchisi: cross invitante di quest'ultimo, Sammarchi smanaccia in volo in uscita anticipando di un niente Sapucci pronto al gol.



34° Destro velenoso di Tonini dopo un contropiede condotto da Senese: Fabbri è bravissimo a respingere la conclusione in tuffo con la palla diretta nell'angolino basso che gli rimbalza davanti.



60° Ospiti in vantaggio, angolo da destra di Senese, sbuca in mezzo all'area Caroli che con un colpo di testo preciso trafigge Fabbri



89° il subentrato Guidi fugge via sulla destra, cross al centro per Arlotti che allunga di testa sul secondo palo, si avventa come un falco Enchisi che sottoporta fa 1 a 1