Calcio Eccellenza: poker Pietracuta, che esordio. Battuto il Sant'Agostino (2-4)

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:39 - 28 Agosto 2022

Stefano Lessi: suo il primo gol del Pietracuta in Eccellenza.



Sant'Agostino - Pietracuta 2-4



SANT'AGOSTINO: Costantino, Darraji, Savino, Iazzetta, Ferrari, Ribello, Corregiari, Daniel, Fiorini, Gessoni, Gherlinzoni.

In panchina: Guzzinati, Taribello, Stefanelli, Di Domenico, Guerzoni, Tunno, Govoni, Malservisi, Bandiera.

All. Zaccaroni.

PIETRACUTA: Leardini, Giannini, Faeti, Fabbri Fil. (36' st Tosi), Lessi, Giacobbi, Galli (30' st Stavola), Fabbri Fr. (36' st Zannoni), Fratti (30' st Louati), Tomassini (17' st Bellavista), Evaristi.

In panchina: Balducci, Argenziano, Fabbri Fed., Masini.

All. Fregnani.



ARBITRO: D'Ovidio di Bologna.

RETI: 12' pt Lessi, 35' pt Gessoni, 40' pt e 29' st rig. Fratti, 32' st Fiorini, 42' st Stavola.

NOTE: espulso Fiorini, un centinaio i tifosi da Pietracuta.



SANT'AGOSTINO Il Pietracuta esordisce in Eccellenza con un convincente poker sul campo del Sant'Agostino. Al 12' gli ospiti passano in vantaggio: a segnare il primo gol dei rossoblu in Eccellenza è la colonna difensiva Lessi, che su calcio d'angolo colpisce di testa, indirizzando sul secondo palo. Reazione del Sant'Agostino, trascinato dai rapidi Gessoni e Gherlinzoni. Proprio Gessoni pareggia al 35' con un velenosa punizione che beffa Leardini. Al 39' triangolo tra Francesco Fabbri e Giannini sulla destra, la palla a Fratti che rifinisce per l'inserimento dello stesso Francesco Fabbi. Portiere battuto, ma il tiro viene alzato in calcio d'angolo da un difensore. Dalla bandierina il cross per Giacobbi che di testa chiama al miracolo Costantino, irrompe Fratti che trova il tap-in vincente. Nella ripresa al 49' punizione di Evaristi, Faeti di testa all'altezza del dischetto del rigore mette fuori. Al 73' Bellavista affonda sulla fascia e viene atterrato in area da Darraji: il rigore è trasformato da Fratti. Il Sant'Agostino accorcia con una bella combinazione tra Gherlinzoni e Fiorini, poi espulso per un duro, benché involontario, intervento su Bellavista. Nel finale Louati inventa un filtrante che taglia la difesa ferrarese, Stavola scatta e a tu per tu con il portiere non sbaglia.



ric. gia.