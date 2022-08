Calcio Prima, Riccione: 3-1 all'Athletic Poggio nell'allenamento congiunto

Sport

Riccione

| 17:23 - 28 Agosto 2022

Terza uscita stagionale per il Riccione (Prima) e successo per 3-1 contro l' Athletic Poggio nell'allenamento congiunto. A segno per la squadra di Iencinella con Amati al 19', Brisigotti al 43' e Capriotti al 65' su rigore, per l'Athletic Poggio va in goal Paglierani al 56' di rapina che sfrutta un'incertezza della retroguardia di casa.

Meglio il Riccione del primo tempo con giocate rapide e diverse occasioni da rete. Nel secondo tempo la squadra accusa i carichi di lavoro e la manovra risulta meno fluida. Da annotare la traversa di Donati (Athletic Poggio) da 45 metri al 30' pt e il colpo di testa di Dragoni (assist di Colonna) con palla che va a sbattere sulla traversa al 41'st.

Tra i migliori in campo Brisigotti che oltre al goal è protagonista di belle giocate.