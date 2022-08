Rimini, l'estate meteorologica finisce con temporali e rovesci

Attualità

Rimini

| 15:52 - 28 Agosto 2022

Domani (lunedì 29 agosto) residua instabilità e nuvolosità irregolare, martedì (30 agosto) nel complesso stabile con peggioramento tra tarda sera e notte su mercoledì: la giornata stessa di mercoledì (31 agosto) sarà instabile con rovesci e temporali frequenti.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 28/08/2022 ore 15:20



Lunedì 29 agosto 2022



Stato del cielo: nuvolosità irregolare in mattinata, mentre nel pomeriggio le nubi tenderanno a concentrarsi a ridosso dei rilievi, con parziali schiarite su pianura e costa. In serata ampi rasserenamenti.

Precipitazioni: pressochè assenti al mattino, salvo isolati rovesci in prossimità della fascia costiera. Nel pomeriggio instabilità nell’entroterra con residui rovesci, talvolta a carattere di temporale: stabile su costa e pianura. In serata stabile ovunque.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +21°C, massime comprese tra +25°C e +28°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, in rotazione ad Est/Nord-Est nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Martedì 30 agosto 2022



Stato del cielo: sereno o parzialmente velato al mattino. Nel pomeriggio maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi, sereno o poco nuvoloso su pianura e costa; poco nuvoloso in serata.

Precipitazioni: assenti su pianura e costa, isolati rovesci nelle ore pomeridiane sui monti.

Temperature: minime comprese fra +15°C e +20°C, massime comprese fra +26°C e +30°C.

Venti: deboli da Est/Nord-Est.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 31 agosto 2022



Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: rovesci e temporali tra notte e prima parte della mattinata, con precipitazioni in movimento da Ovest verso Est. Dopo una temporanea pausa asciutta, nuova instabilità nelle ore pomeridiane con rovesci e temporali in sconfinamento dai rilievi verso pianura e costa. Serata più stabile pur con residue precipitazioni.

Temperature: minime comprese tra +17°C e +21°C, massime comprese tra +25°C e +28°C.

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mare: poco mosso al mattino e nel pomeriggio, mosso dalla sera.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: flussi umidi occidentali con contestuale afflusso di aria più fresca da Nord-Est favoriranno condizioni di tempo instabile anche nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 settembre, con frequenti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Temperature in lieve flessione, specie nei valori massimi non superiori a +25°C/+27°C.



