Sicurezza, anche Facchinetti all'attacco: 'La grande Riccione non esiste più'

Attualità

Riccione

| 13:06 - 28 Agosto 2022

Francesco Facchinetti.



Riccione continua a far parlare mediaticamente di sé sul tema sicurezza. Dopo Emis Killa, il cantante e personaggio televisivo Francesco Facchinetti, figlio d'arte, si è reso protagonista di un'invettiva, pubblicata sui social, dal sottotitolo eloquente: "Sostenere che Riccione sia un posto sicuro è una barzelletta". Facchinetti evidenzia che tutta la città, non solo alcune zone, sia insicura: "Non è più la città di una volta, quella che faceva il culo ad Ibiza". Aggiungendo un endorsement (a elezioni finite) per il suo scopritore Claudio Cecchetto: “La Riccione di Cecchetto non esiste più, spero possa ritornare agli antichi fasti insieme a Claudio, che so che sta lavorando per questo obiettivo".



A lanciare mediaticamente il caso sicurezza è stato nei giorni scorsi il rapper Emis Killa, che ha paragonato Riccione a Marsiglia. Replica furiosa della sindaca Angelini che ha promesso un querela. La stessa sindaca è tornata sull'argomento davanti alle telecamere di Rai 3 per il programma Agorà: "É stata una vera diffamazione all'immagine di Riccione: una città turistica come la nostra non se la può permettere", ha ribadito.