Riccione, Luca Barbarossa incanta con il live sulla spiaggia. E ironizza sul problema sicurezza

Attualità

Riccione

| 12:45 - 28 Agosto 2022

Luca Barbarossa (foto Daniele Casalboni).



"Riccione: serenata all'alba. Mai visti così tanti mattinieri in colpo solo. Grazie". Parola di Luca Barbarossa al suo primo concerto all'alba. Pensava che non ci sarebbe stata tanta gente disposta a puntare la sveglia così presto per andare a sentirlo cantare. E invece i fedelissimi del cantautore romano, molto amato anche dal pubblico radiofonico per la popolarissima trasmissione "Radio2 Social club", hanno riempito ogni angolo della zona 128 di Riccione in cui si è svolto l'ultimo appuntamento della stagione delle "Albe in controluce".



Un format quello dei concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione che si conferma un successo di pubblico. Anche questa mattina erano circa 2000 le persone che hanno assistito alla tappa riccionese del tour di Luca Barbarossa.

"Vi dirò che avevo un po' paura, per le voci che sono girate negli ultimi giorni su Riccione, dicevano che era come il Bronx. Ieri sera, appena arrivato, mi volevano portare a cena fuori e ho detto: «Ma che siete matti?!? Facciamoci portare la cena in camera»" Barbarossa, non ha perso occasione di ironizzare sulle ultime uscite riguardo alla sicurezza a Riccione, strappando una risata e un caloroso applauso.

Poi ha aggiunto "E invece vi devo dire che sono uscito e sono stato benissimo".

Ha anche raccontato di una collaborazione con la Romagna che nell'ultimo anno lo ha portato a scrivere il pezzo "È così": "È una canzone che ho scritto con Mirco Mariani degli Extraliscio, un musicista eccezionale. Così si è fatto più forte il mio legame con la Romagna, la east coast italiana, io che ho iniziato suonando per strada i pezzi dei cantanti della West Coast, ma quelli americani. Ogni tanto rifaccio quei pezzi nei miei concerti perché voglio sempre ricordarmi da dove vengo".

A chiudere la rassegna, il saluto e i ringraziamenti della sindaca Daniela Angelini che ha dato appuntamento alla prossima stagione delle "Albe in controluce".