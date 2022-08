Rimini Calcio, espugnata Vicenza 1-2: a segno Tonelli e Santini su rigore nel finale

Sport

Rimini

| 21:17 - 27 Agosto 2022

Tonelli esulta dopo il gol (Foto Rimini Calcio).

Il Rimini espugna Vicenza 1-2 al termine di una partita contrassegnata da tre espulsioni e sette ammoniti. All'11' vantagio romagnolo: azione pericolosa degli ospiti con il portiere Confente che deve uscire sui piedi di Santini, sul proseguio dell’azione Tonelli si gira in area e batte Confente con un rasoterra angolato. Al 40' pareggio del Vicenza: lancio lungo di Ronaldo che pesca Dalmonte in area dalla parte opposta, l’attaccante, stoppa elegantemente e fulmina Zaccagno con un preciso diagonale.

Da segnalare anche al 34' una traversa colpita da Ierardi e un grande intervento di Zaccagno su Rolfini nel corso del minuto successivo.



Nella ripresa il gol vittoria alla fine su rigore con Santini che dopo la rete viene espulso. Dopo la battuta Santini, ex Padova, esulta sotto la Curva Sud e nasce un parapiglia che si si conclude con l'espulsione di Santini.



IL TECNICO A fine partita il tecnico Gaburro è molto soddiasfatto: “Una partita vera, con tanti ammoniti, in uno stadio importante e contro un avversario di livello: ci voleva questo step per arrivare all'esordio nel modo giusto. Abbiamo giocato con coraggio, interpretando il match nel modo giusto - commenta l'allenatore - . Siamo partiti forte, poi siamo stati riacciuffati con una belle rete. Nella ripersa siamo passati a tre con Gabbianelli alle spalle delle due punte, abbiamo sempre cercato di andare a prendere la partita e non aver rinunciato ad attaccare alla fine ci ha premiato nonostante fossimo in dieci. Ora l'esordio in campionato contro una neopromossa che ha confermato gran parte della rosa della stagione scorsa, per la prima volta nei professionisti, su un campo piccolo come quello di Montevarchi: è una partita assai delicata e servirà grande attenzione. Oggi avevo chiesto una prova di carattere e di gruppo e la squadra mi ha dato una risposta importante”.





Il tabellino



Vicenza (3-5-2): Confente (1’ st Grandi); Ierardi, Pasini, Bellich; Dalmonte (1’ st Oviszach), Jimenez (29’ st Giacomelli), Ronaldo (29’ st Cataldi), Scarsella (1’ st Begic), Greco; Ferrari (1’ st Rolfini), Alessio(1’ st Busatto). A disp.: Brzan, Talarico, Corradi, Manfredonia, Djibril, Sandon. All. Baldini



Rimini (4-3-3): Zaccagno; Tofanari, Pietrangeli, Panelli, Regini (13’ st Laverone); Rossetti, Tanasa, Tonelli (13’ st Gabbianelli); Rosso (13’ st Piscitella), Santini, Sereni (30’ st Haveri). A disp: Galeotti, Cherubini, Acquistapace, Accursi, De Rinaldis. All. Gaburro.



Arbitro: Luka Meta di Vicenza



Reti: 11’ pt Tonelli – 40’pt Dalmonte – 47′ st Santini.



Note. Angoli: 4-1. Espulsi 25’ st Laverone – Baldini (all.), 47’ st Santini. Ammoniti: Dalmonte, Tanasa, Rossetti, Panelli, Ierardi, Greco, Belich. Recupero: Primo tempo 2’ – Secondo tempo 4’