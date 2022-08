Rimini, a Viserba un appuntamento per gli appassionati di treni e modellini

Attualità

Rimini

| 14:44 - 27 Agosto 2022

Foto Lorenzo Celli.





Quale evoluzione lega il mondo dei trasporti su gomma e rotaia ed il turismo di cui ogni anno beneficia la Riviera Romagnola? Questa è la domanda a cui tenta di rispondere l'evento "In carrozza tutti al mare", organizzato dal Gruppo Fermodellistico Riminese "Nicola Patella" in collaborazione con il Comitato Turistico di Viserba, con appuntamento fissato per domenica 28 agosto a partire dalle ore 18.00 (proiezione storica dalle 21.30).



L'iniziativa fa parte del palinsesto 2022 di Aperitivo Ferrotranviario, kermesse estiva dedicata ai trasporti ed al modellismo e prevede, a partire dal tardo pomeriggio, l'esposizione di modelli e plastici ferroviari da parte del Gruppo Fermodellistico Riminese, con la possibilità di cimentarsi nella prova gioco da parte di grandi e piccini, di chiedere consigli, di esporre i propri modelli di tutti i tipi (ferroviari e non). Dalle ore 21.30 prende il via la proiezione di immagini dedicate al rapporto tra trasporti e turismo, curata dagli storici dei trasporti Lorenzo Celli e Roberto Renzi, articolata in tre distinti argomenti: la nascita dei collegamenti su gomma tra Rimini e le località balneari a Nord della città (Viserba, Bellaria, San Mauro Mare), i grandi treni internazionali dalla Mitteleuropa alla Riviera Romagnola con protagonista il celebre Adria Express e infine la nascita delle ferrovie turistiche di cui si presenterà il curioso caso della linea Rimini-San Marino, tra abbandono e recentissimi restauri. Ad arricchire il programma della serata l'esposizione di quadri realizzati dal "ferroviere artista" Benito Colonna, ex macchinista FS in pensione autore di alcuni bellissimi disegni che riproducono i principali rotabili da lui padroneggiati nel corso della lunga carriera lavorativa, della quale Colonna rievocherà per il pubblico alcuni aneddoti curiosi.



Appuntamento dunque in Piazza Pascoli a Viserba a partire dalle ore 18.00 di domenica.