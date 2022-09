Rimini Calcio, l'analisi della squadra e la rosa

Sport

Rimini

07:40 - 04 Settembre 2022

La possibile formazione titolare del Rimini 4-3-3.





di Riccardo Giannini



Un campionato vinto con merito in D, una serie C da affrontare con l'obiettivo primario della salvezza, ma con la consapevolezza di potersi conquistare un posto nella parte sinistra della classifica. Il Rimini in estate ha lavorato in modo proficuo sul mercato: prima del ritiro è stata consegnata al confermatissimo Gaburro la rosa quasi definitiva, poi completata con profitto nelle settimane successive. Il tecnico aveva chiesto giustamente molti cambiamenti per affrontare il salto di categoria; così è stato, ma con la conferma dell'ossatura della squadra che ha vinto il campionato: i centrali difensivi Pietrangeli-Panelli, i centrocampisti Tanasa-Tonelli, il fantasista Gabbianelli e gli attaccanti Piscitella e Mencagli.



MERCATO Lo scorso anno diedi 8 alla campagna acquisti del Rimini, voto che confermo anche per questa stagione. Anche perché Maniero ha lavorato con grande metodicità, riuscendo a costruire un organico con due titolari per ruolo, tre per un paio di ruoli, più un quinto difensore centrale. Gli obiettivi sono stati centrati tutti, compreso Vano, la "ciliegiona" finale. Santini e Pasa gli altri due colpi da novanta, più di Regini, sul quale c'è (giustamente) qualche riserva dal punto di vista fisico. Ma attenzione anche a Rosso e Sereni, due colpi sottovalutati.



L'ALLENATORE Marco Gaburro è entrato nel cuore dei tifosi in una sola stagione. Allenatore vincente in Serie D, è ora voglioso ora di affermarsi anche nella categoria superiore. Le qualità sono indiscutibili, soprattutto quelle umane. Gaburro non ha mai alzato i toni, affrontando con intelligenza ogni situazione. Un anno fa sottolineai le sue capacità di perfetto comunicatore, fondamentali per gestire una piazza calda e umorale come quella di Rimini. Così è stato. Dal punto di vista tattico, Gaburro riparte dal 4-3-3, ma con la possibilità di presentare anche la difesa a tre, con Regini "braccetto" a sinistra, Laverone e Haveri esterni. Gabbianelli dietro le due punte, il tridente: le soluzioni con la difesa a tre sono molteplici in prima linea. Gaburro sa trovare le varianti giuste anche a partita in corso e saprà gestire al massimo ogni risorsa. La sfida, per il tecnico veronese, è che la squadra impari..a soffrire. In serie D è stata dominante nella maggior parte delle gare, ma in C bisognerà spesso lottare in trincea col coltello tra i denti, contro avversari esperti e più forti tecnicamente.



IL PUNTO DI FORZA Poche squadre in categoria possono schierare un attacco così completo e ricco di alternative come il Rimini. Gaburro sulle fasce del tridente può schierare tre esterni puri (Rosso, Piscitella, Sereni), un trequartista (Gabbianelli) o lo stesso Santini, affidando a Vano il ruolo di perno centrale. C'è anche la possibilità di schierare l'attacco a due con Vano e Santini, coppia assolutamente compatibile. Piace anche il centrocampo, che ha sostanza, giocatori abili a inserirsi e a costruire gioco. Pasa nasce come registra arretrato, ma a Pordenone ha fatto la mezzala, e in carriera ha spesso ricoperto il ruolo di difensore centrale. In caso di difesa a tre, potrebbe essere il regista ideale del reparto.



IL DUBBIO Il budget di Maniero non era ovviamente illimitato. La coperta, in fondo, bisognava tirarla un po'. E in effetti la difesa sembra meno attrezzata degli altri due reparti. Il ds ha cercato il colpo da novanta tra giocatori alle prese con problemi fisici (Antei, per ora non in lista, e Regini) e punta sull'esplosione di Pietrangeli, che ha caratteristiche fisiche da categoria superiore. Laverone sulla destra è un grande colpo e Haveri ha tutte le possibilità di ripetersi anche tra i professionisti, in attesa di calcare i campi della Serie A (li ha sfiorati, in estate). Qualche dubbio anche per i portieri: Galeotti ha talento, ma una sola stagione tra i professionisti, Zaccagno è stato a lungo fermo.



LA ROSA Comunicata ieri (sabato 3 settembre) la numerazione ufficiale della rosa biancorossa. Ventinove i giocatori in lista: non c'è Antei, per il quale non c'è spazio dopo l'arrivo di Eyango. Ai 24 iscrivibili si aggiunge il 2003 di formazione libera (non del vivaio), l'ex Parma De Rinaldis. Poi spazio ai 2003 cresciuti in casa, il terzo portiere Lazzarini e Accursi, di ritorno dalla Vis Pesaro. Infine due elementi della primavera, il figlio d'arte Cherubini e il riccionese Marconi.



Portieri



1 Galeotti Cesare (2002, Pergolettese)

22 Lazzarini Devid (2003 del vivaio, confermato)

12 Zaccagno Andrea (1997, Perugia)



Difensori



17 Acquistapace Andrea (2000, Castellanzese)

25 Allievi Nicholas (1992, Cesena)

3 Haveri Kevin (2001, confermato)

27 Laverone Lorenzo (1989, Siena)

18 Lo Duca Lorenzo (2003, confermato)

6 Panelli Tommaso (1994, confermato)

31 Pietrangeli Nicola (2000, confermato)

13 Regini Vasco (1990, Reggina)

32 Tofanari Niccolò (1998, Ancona)



Centrocampisti



14 Cherubini Lorenzo (2005, dalla primavera)

8 Delcarro Andrea (1993, Ancona)

83 De Rinaldis Matteo (2003, Parma)

44 Eyango Steeve-Mike (2001, Siena)

5 Pasa Simone (1994, Pordenone)

38 Rossetti Matteo (1998, Teramo)

4 Tanasa Andrei (1993, confermato)

7 Tonelli Simone (1991, confermato)



Attaccanti



20 Accursi Diego (2003 del vivaio, ex Vis Pesaro)

10 Gabbianelli Gianmarco (1994, confermato)

21 Marconi Luca (2004, dalla primavera)

9 Mencagli Federico (1991, confermato)

11 Piscitella Gianmario (1993, confermato)

19 Rosso Simone (1995, Teramo)

29 Santini Claudio (1992, Padova)

24 Sereni Marcello (1996, Ancona)

99 Vano Michele (1991, Pistoiese)