Misano, il FamilyStore compie un anno: festa di due giorni il 2 e 3 settembre

Attualità

Misano Adriatico

| 07:16 - 28 Agosto 2022

Il FamilyStore sulla Statale di Misano Adriatico.

Venerdì 2 settembre compie un anno FamilyStore, il megastore di Misano, sulla Statale Adriatica, che ha sostituito Oliviero Abbigliamento nato nel lontano 1977 e che prendeva il nome dal suo fondatore, lo storico proprietario Oliviero Muccini. E per celebrare la ricorrenza la proprietà – un gruppo di imprenditori cinesi - organizza nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 un buffet gratuito nel grande parcheggio con piadina e porchetta a farla da padrone in una coreografia allestita a festa con palloncini colorati.

Un’occasione per chi ancora non lo ha fatto per conoscere la realtà commerciale cittadina entrata nel cuore di questo spicchio di territorio e non solo.



IL BILANCIO Il bilancio dopo quasi dodici mesi è positivo – assicura la proprietà - C’è un ottimo riscontro da parte dei consumatori da un lato per la qualità dei prodotti e dall’altro per la concorrenza dei prezzi davvero formidabili.

“Superato lo scoglio del covid, è arrivata la guerra in Ucraina con il lievitare dei costi legati soprattutto all’energia elettrica e al rincaro delle materie prime hanno messo i bastoni tra le ruote ai clienti e anche a noi – spiegano al FamilyStore aperto dalle ore 9 alle ore 20 – le persone spendono meno perché hanno meno soldi da spendere, il fatturato è calato e il nostro margine si è assottigliato, tuttavia la nostra politica non cambia: i prezzi sono rimasti gli stessi”.

Insomma, non se ne parla per nulla di mollare o di ridimensionare, anzi. Nessun taglio al personale, una quindicina di lavoratori. Del resto l’investimento è proiettato nel tempo e si guarda con fiducia al futuro .Il brindisi del 2 settembre vuole essere anche un buon auspicio.



PROMOZIONE SPECIALE Per l’occasione da giovedì 1 a domenica 11 settembre al Family Store è prevista una speciale promozione per tutti gli articoli di cancelleria e materiale scolastico: quaderni, cartelle e zainetti, penne, pennarelli e matite, album da disegno e quant’altro.

Un’altra promozione molto interessante riguarda i detersivi per la casa e non solo, e gli articoli per l’igiene personale, una serie di prodotti che statistiche alla mano hanno il maggiore appeal tra la clientela del megastore.



LE NOVITA’ Sempre nel mese di settembre al Family Store di Misano si potranno già trovare le nuove collezioni autunno-inverno di abbigliamento e di scarpe a prezzi di fabbrica. “Un vero affare” dicono all’emporio.



ARTICOLO PUBLIREDAZIONALE