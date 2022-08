Motogp: a San Marino i piloti si sfidano a calcio

Sport

Repubblica San Marino

| 13:55 - 27 Agosto 2022

La Repubblica di San Marino e la Riders’ Land dedicano un programma ricco di eventi imperdibili per tutti i visitatori del Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini, che si svolgerà al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, dal 2 al 4 settembre.



Il calendario di eventi sul territorio sammarinese, inizierà mercoledì 31 agosto, alle ore 18.30 con il media event MotoGP Football Match: i piloti di MotoG, Moto2, Moto3 e MotoE si sfideranno sul manto erboso del Centro Sportivo di Montecchio (San Marino) in occasione della partita di calcio più racing dell’anno. Tanti i piloti della Riders’ Land e delle quattro categorie del mondiale già confermati che si avvicenderanno in quest’appassionante competizione: Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP), Maverick Viñales (Aprilia Racing) sono solo alcuni dei nomi che giocheranno sul campo da calcio ai piedi del centro storico.



Ma non è tutto: al termine dell’appassionante weekend di motori, lunedì 5 settembre, alle ore 21.00 si svolgerà al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, la prima assoluta del docu-film “Bryan: La corsa di una vita”. Il documentario sulla vita di Bryan Toccaceli, nasce dall’idea di Jacopo Semprini, studente universitario sammarinese e creatore di contenuti sul web, di raccontare la storia dell’ex pilota di motocross sammarinese. La voce di Bryan narra la sua vita, dalla nascita della passione per i motori alla carriera in moto, fino al terribile incidente, la riabilitazione, i suoi obiettivi e la sua nuova vita; lo storytelling è completato dagli interventi dell’amico d’infanzia e dei genitori, insieme al contributo dell’amico e campione di Moto2 e pilota MotoGP Enea Bastianini.



Info e programma completo di tutti gli eventi su: www.visitsanmarino.com