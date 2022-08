Rimini Calcio, che colpo: ufficiale l'attaccante Vano

Sport

Rimini

| 13:11 - 27 Agosto 2022

Prima foto di Vano con la maglia del Rimini. In gallery con il presidente Rota.



di Riccardo Giannini



Michele Vano è un calciatore del Rimini. L'attaccante classe '91 arriva dal Perugia a completare un reparto offensivo di assoluto rilievo per la categoria. Ieri sera sembrava filtrare pessimismo: un po' di pretattica delle parti. L'affare è decollato al termine di una trattativa lunga. che ha portato alla fumata bianca tanto attesa dai tifosi. Vano arriva al Rimini in prestito fino al 30 giugno 2023 (con il Perugia ha due anni di contratto): e proprio la quota di ingaggio spettante al Perugia è stato l'ostacolo finale. Alla fine, dopo l'incontro avvenuto ieri (26 agosto) con Paolo Tricoli, procuratore del giocatore, l'accordo è stato trovato. Gaburro ritrova così in rosa un centravanti di grande fisicità. In molte partite vedremo Vano affiancare Santini, con quest'ultimo a partire in posizione più defilata, ma talvolta anche in coppia in attacco. In carriera il centravanti di origine romana ha totalizzato 17 presenze e 2 reti in B con il Carpi, 109 le presenze in C, nella passata stagione 11 reti con la maglia della Pistoiese, la sua miglior stagione tra i professionisti in termini realizzativi.



Queste le prime parole di Vano da biancorosso, riportate dall'ufficio stampa in una nota: "Sono davvero felice di essere arrivato al Rimini, quando ho saputo della possibilità ho espresso subito la mia disponibilità, non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e mettermi a disposizione del gruppo. Ho visto la squadra nell’amichevole di Perugia e in altre uscite, ho avuto un’ottima impressione: ci aspetta un bel campionato".