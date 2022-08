Volley C, Prime Cleaning Riccione: preso il centrale Lorenzo Tosi Brandi

Sport

Riccione

| 13:02 - 27 Agosto 2022

Lorenzo Tosi Brandi.

Continua l'opera di allestimento del roster 2022/23 della serie C Prime Cleaning Riccione. Arriva un altro volto nuovo alla corte di coach Botteghi che da lunedì 29 si ritroverà in palestra con il gruppo squadra per iniziare la preparazione in vista dell'imminente avvio di stagione.

Si tratta di Lorenzo Tosi Brandi, classe 1997, centrale di grande qualità per la categoria sia in attacco che a muro. Arriva a Riccione dopo numerose stagioni trascorse tra le fila della Dinamo Bellaria, tra serie C e serie B.



Queste le parole di Lorenzo: "Sono molto carico di iniziare questa nuova avventura in una squadra così competitiva e in una società in cui già in età giovanile mi sono trovato come a casa. Ritrovo inoltre diversi amici e compagni di squadra che sono certo renderanno questa stagione ancora più entusiasmante".