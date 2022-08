Borgo Marina, Renzi attacca: 'Degrado, insicurezza, pusher e gente in giro col coltello'

Attualità

Rimini

| 12:54 - 27 Agosto 2022

Gioenzo Renzi.



Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, all'attacco sul tema della sicurezza a Borgo Marina, dopo l'accoltellamento avvenuto giovedì sera (25 agosto) tra le vie Gambalunga e Roma. Renzi evidenzia "la precaria situazione di legalità e sicurezza nel Borgo Marina, dove giorno e notte spacciatori di droga e irregolari hanno i loro luoghi di spaccio, ritrovo e incontro" e che i problemi di ordine pubblico e degrado perdurano da oltre 10 anni.



"Si è diffuso un clima di paura, non solo per i residenti del Borgo Marina, ma anche di preoccupazione per i cittadini e i turisti che percorrono i marciapiedi dal mare al centro storico e viceversa", prosegue Renzi, spingendo sul pedale dell'acceleratore contro gli immigrati, "individui multietnici che bivaccano, scorazzano per le strade, con la droga e i coltelli in tasca".



Renzi chiede più controlli interforze, tra Polizia o Carabinieri e Polizia Locale, con il supporto delle unità cinofile, e solleva la polemica sugli Street Tutor. "Non si sono mai visti a Borgo Marina", evidenzia, anche se in realtà l'ampliamento del raggio d'azione degli Street Tutor era stato promesso tre mesi dopo la loro introduzione, avvenuta a inizio giugno.