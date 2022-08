Rimini Classica, gli ultimi due concerti omaggiano Battisti e i Beatles

Eventi

Rimini

| 12:42 - 27 Agosto 2022

Cristina Di Pietro.



La stagione estiva di concerti proposti da Rimini Classica volge al termine, con due appuntamenti molto importanti..



Il 30 agosto alle ore 19.15, come di consueto trenta minuti prima del tramonto del sole nella splendida terrazza del Castello di Albereto, Cristina Di Pietro omaggerà Battisti con il concerto Finalmente Lucio. La cantante riminese sarà accompagnata da Matteo Salerno al flauto, Aldo Maria Zangheri alla viola e Mattia Guerra alla tastiera. Gli arrangiamenti originali di molte fra le canzoni più celebri del cantautore così legato a Rimini sono di Marco Capicchioni e Mattia Guerra. In scaletta Emozioni, I giardini di Marzo, Il mio canto libero, Pensieri e Parole, solo per citarne alcune.





Il 1 settembre alle ore 21.15, al Teatro Galli, 70 artisti sul palco omaggeranno i Beatles, nel concerto Get Back. Con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni, Aldo Maria Zangheri dirigerà i Rangzen, l'Orchestra Rimini Classica e, insieme a Fabio Pecci, il coro Note in Crescendo in un concerto da brivido, con in scaletta tutti i più grandi successi dei Fab Four, più alcune strepitose chicche meno note. Fra le altre Hey Jude, Yesterday, Golden Slumbers, Let it be, solo per citarne alcune.