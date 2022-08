La santarcangiolese Silvia Parenti tra le autrici del libro 'Oltre il ring'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:32 - 27 Agosto 2022



Ieri (venerdì 26 agosto) alla palestra boxe Santarcangelo è stato presentato il libro "Oltre il Ring. Un viaggio nella boxe dentro e fuori le sedici corde", di Fabiana Muni e Antonio Licari. Tra gli autori della sezione poetica presente al suo interno la santarcangiolese Silvia Parenti, che, presente, ha donato il libro all'allenatore Tiziano Scarpellini. In una nota quest'ultimo ringrazia per l'omaggio e "per aver donato la sua arte poetica al pugilato, settore sportivo meritevole di attenzioni".