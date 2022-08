Rimini, tenta di entrare in una casa con un cacciavite: arrestata

Cronaca

Rimini

| 11:57 - 27 Agosto 2022

Il tentato furto in un appartamento di via Marche.

E’ finita in manette per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato in abitazione: una donna serba è stata sorpresa nel pomeriggio di ieri (venerdì 26 agosto), dal personale della Polizia di Stato di Rimini, verso le 17 e 30, mentre forzava con un cacciavite gli infissi di una porta finestra di una casa di via Marche. Dopo la segnalazione, una volta sul posto, i poliziotti la hanno individuata: lei ha tentato la fuga, ma invano. Nascondeva all’interno della sua borsa altri oggetti utili allo scasso, cacciaviti e una chiave inglese. La donna è stata quindi arrestata: è inoltre indagata per l'ipotesi di reato di possesso di armi od oggetti atti ad offendere.