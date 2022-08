Coriano: il sindaco Ugolini riceve le organizzazioni sindacali e una rappresentanza della Rsu

Attualità

Coriano

27 Agosto 2022

L'incontro con i sindacati.

Si è svolto nella tarda mattinata di giovedì 25 agosto il primo incontro tra il nuovo Sindaco del Comune di Coriano Gianluca Ugolini e i delegati di CGIL, CISL nonché una rappresentanza della RSU dell’ente.

Alla riunione ha partecipato anche il Vice Sindaco e assessore al personale Domenica Spinelli.

Tra gli obiettivi dell’incontro emerge la necessità di continuare a impostare un lavoro ordinato e puntuale sui temi che riguardano l’organizzazione e la sicurezza sul lavoro, la contrattazione decentrata, gli obiettivi di PEG, la formazione e la situazione occupazionale del comune.

L’impegno di ambo le parti, con il quale ci si è lasciati al termine della riunione, consiste nel proseguire il lavoro fino a qui svolto e nello stilare nuove priorità sulle quali lavorare.



“Continueremo a lavorare seguendo la linea di sempre con spirito di collaborazione ed energia – afferma Gianluca Ugolini, sindaco del Comune di Coriano: cogliendo questi momenti partecipativi per apportare dei cambiamenti utili e fondamentali per l’ente. L’impegno da parte mia, in qualità di assessore al bilancio, sarà quello di intercettare nuove risorse per dare risposte concrete alle richieste ricevute”.