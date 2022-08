Tragico incidente, verranno donati gli organi di Giada e Simone

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:35 - 27 Agosto 2022

Giada Penserini e Simone De Luigi.

Un gesto di generosità infinita in un momento di immenso dolore. Saranno donati gli organi di Giada Penserini e Simone De Luigi, la 16enne e il 18enne tragicamente morti in un incidente stradale avvenuto domenica notte, sulla Statale Adriatica all'altezza di Viserba. Una decisione presa dai genitori in queste drammatiche ore successive alla loro scomparsa.



Sulla vicenda nel frattempo il sostituto procuratore di Rimini Luigi Sgambati ha aperto un fascicolo: il sammarinese di 24 anni alla guida della Mini che ha travolto la moto Benelli 125 con in sella i due ragazzi, è indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Per la 16enne di Acquaviva resta ancora da stabilire la data delle esequie, mentre quelle di Simone sono state fissate per oggi (27 agosto) alle 15 al Santuario del Cuore immacolato di Maria a Valdragone.