Finisce nella scarpata con il Suv: miracolosamente illesa una donna riminese

Cronaca

Bagno di Romagna

| 09:02 - 27 Agosto 2022

La Bmw finita nella scarpata.

Un suv Bmw serie 7 è finito fuori strada cadendo giù per circa 30 metri in una scarpata, nei pressi del Passo di Ridracoli, a circa 500 mt dal Passo, fermandosi fortunatamente contro dei faggi e cerri. A bordo si trovava una 75enne di Rimini. con il proprio cane. che non ha riportato gravi ferite, nonostante il ribaltamento del mezzo. Sul posto sono intervenuti una squadra del Soccorso Alpino Monte Falco, Vigili del Fuoco e Carabinieri di San Piero in Bagno e l'ambulanza del 118. Il Passo è una zona impervia della Romagna circondata dal bosco: questo ha permesso all'auto di non proseguire la discesa nella scarpata in cui passa la strada che conduce al Passo. I soccorsi hanno effettuato l'estrazione della signora e del cane dall'abitacolo della macchina grazie a tecniche alpinistiche complesse, posizionandola sulla portantina, e successivamente affidata alle cure del 118.