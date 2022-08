Rimini Calcio, tesserato il difensore Vasco Regini: biennale

Sport

Rimini

| 17:28 - 26 Agosto 2022

Vasco Regini è un nuovo calciatore del Rimini Football Club. Il 32enne romagnolo (è nato a Cesena il 9 settembre 1990) ha firmato un contratto che lo lega alla maglia a scacchi fino al 30 giugno 2024. Il nuovo giocatore biancorosso, negli indosserà la maglia numero 13.



LA SCHEDA

Cresciuto nelle giovanili del Cesena, dalla stagione 2007-2008 è inserito nella rosa della prima squadra che disputa il Campionato di Serie B ed esordisce in cadetteria il 1º marzo 2008 nel derby con il Bologna giocando gli interi 90 minuti. È la prima delle 7 partite nella sua prima stagione da professionista che lo ha visto raccogliere le più grandi soddisfazioni lontano da casa.



In carriera ha infatti collezionato 254 presenze nel campionati di Serie A (132 con Sampdoria, Napoli, Spal e Parma), Serie B (102 con Cesena, Empoli e lo scorso anno Reggina) e Serie C (34 con Cesena e Foggia). Cui si aggiungono 18 partite di Coppa Italia e una di Europa League in maglia Samp. Due i gol all’attivo, uno con il Foggia e uno con l’Empoli



Regini ha inoltre vestito 22 volte la maglia azzurra, con 5 presenze nella Nazionale Under 21, 13 nell’Under 20 e 4 nell’Italia B.



Vasco Regini: “Ho cominciato ad allenarmi con il Rimini, poi ho conosciuto un gruppo splendido, ragazzi motivati e una società organizzata: sin dai primi giorni mi sono sentito parte della squadra e quando abbiamo cominciato a parlare della mia permanenza in biancorosso avevo già deciso. Comincio questa nuova avventura con grande entusiasmo: sono a disposizione del gruppo”.