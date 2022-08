Calcio Terza, introdotti i playoff in tutti i gironi: dalla seconda all'ottava

Sport

Rimini

| 17:05 - 26 Agosto 2022

Storica rivoluzione in Terza Categoria. Il Consiglio Regionale del CRER ha deliberato l'introduzione dei playoff in tutti i gironi del suddetto campionato.

Chi parteciperà? Le squadre classificate dal secondo all'ottavo posto senza alcuna forbice.

Come si svilupperanno i playoff? I playoff si articoleranno su tre turni. Le seconde accederanno direttamente al secondo turno, le semifinali. La terza affronterà l'ottava, la quarta la settima e la quinta la sesta. Le vincenti raggiungeranno le seconde nelle semifinali, da cui usciranno le finaliste. Il regolamento definitivo sarà comunicato prossimamente. Le vincenti dei playoff avranno la priorità nei ripescaggi anche rispetto alle vincenti delle Coppe Provinciali.

Quali conseguenze ci saranno per le Coppe di Terza?

Alle Coppe di Terza di tutte le Province dell'Emilia Romagna parteciperanno tutte le Società iscritte al campionato di Terza Categoria. Le vincenti saranno comunque inserite nella graduatoria per i ripescaggi, ma subordinatamente rispetto alle vincenti dei playoff.