Riccione, Bonaccini fa visita alla sindaca: 'Abbiamo parlato dell'emergenza rincari'

| 15:32 - 26 Agosto 2022

Nella foto di Giorgio Salvatori, stretta di mano tra Bonaccini e la sindaca Angelini.





Visita di cortesia ieri (giovedì 25 agosto), del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, alla sindaca di Riccione Daniela Angelini.



"Mi ha fatto molto piacere ricevere la visita del presidente Bonaccini - ha dichiarato la sindaca – Tanti i temi affrontati. Ma è stata soprattutto una occasione importante per illustrare a Bonaccini il lavoro fatto in questi primi 50 giorni di amministrazione. Ho raccolto dal presidente i complimenti per la gestione della sicurezza sul nostro territorio e abbiamo parlato di come affrontare nei prossimi mesi l'emergenza rincari. Abbiamo ragionato su come la Regione e i comuni possano attivare in vista dell'autunno caldo che ci aspetta, iniziative per calmierare il costo delle bollette che già stanno mettendo a dura prova le famiglie e le imprese. Un problema quello energetico che non può prescindere da un piano che punti sul tema delle rinnovabili”.