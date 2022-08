Rai alla scoperta dei tesori della regione: la tappa di Linea Verde Smart si conclude a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:48 - 26 Agosto 2022

Federico Quaranta, conduttore di Linea Verde Smart.



I più importanti patrimoni artistici dell'Emilia Romagna sono i protagonisti di "Linea Verde Star", in onda domani (sabato 27 agosto) alle 12.00 su Rai 1. Il viaggio parte da Ravenna, visitando prima la tomba di Dante Alighieri, poi il Mausoleo di Galla Placidia, uno degli otto siti della città Patrimonio dell'Unesco. L'antica arte del mosaico sopravvive grazie a un'azienda artigiana in cui operano maestri mosaicisti che ne portano ancora avanti la tradizione. In Romagna, oltre ai mosaici, si tramanda da secoli anche la lavorazione delle ceramiche. Federico Quaranta entra in un laboratorio che somiglia a una bottega d'arte rinascimentale, e che, negli anni della sua fondazione, aveva preso parte al movimento Futurista. E poi ancora, a Santarcangelo di Romagna, per scoprire un'azienda attiva fin dal Seicento che opera nel settore delle stampe a mano sui tessuti. Il viaggio finisce a Rimini, culla del Rinascimento, nel vecchio borgo popolare da sempre abitato da artigiani e pescatori e che era tanto caro alla personalità più celebre della Riviera Adriatica, il regista Federico Fellini. Linea Verde Start è un branded content in collaborazione con Confartigianato. Scritto da Andrea Caterini, Francesco Lucibello e Federico Quaranta. Regia di Gian Marco Mori.