Al volante dopo aver bevuto, in quattro fermati al posto di controllo notturno dell'ex Piazza Gondar

Cronaca

Rimini

| 13:27 - 26 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Continuano i controlli da parte dell’unità interforze, con il servizio messo in campo nella notte tra giovedì e venerdì (25-26 agosto) dalla Polizia Locale di Rimini, Polizia di Stato e laboratorio mobile per le analisi gestito dagli operatori sanitari dell'Ausl.



Sono stati 71 in tutto i veicoli fermati e controllati in Piazzale Ugolini (ex Piazza Gondar), cinque le patenti ritirate. Diversi i conducenti sottoposti all’alcol test e agli screening per l’utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Tra questi 4 sanzionati per guida in stato d’ebrezza e 1 positivo allo screening della cannabis: per tutti è scattata la prescritta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.



Tra i 4 conducenti sottoposti all’esame dell’etilometro, 3 sono stati quelli che hanno fatto registrare un valore non superiore allo 0,80 grammi per litro (g/l). Una violazione che l’art. 186 del Codice della Strada classifica solo di tipo amministrativo con una multa di 543 €. Il quarto invece è incorso nella violazione più grave, prevista sempre dallo stesso articolo, quando però il risultato dell’alcol test ha un valore compreso tra lo 0,80 e 1,5 grammi per litro (g/l) e prevede un ammenda da euro 800 a euro 3.200 e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Accertamento di reato a cui consegue in ogni caso anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.



Durante i controlli, inoltre, sono emerse anche ulteriori infrazioni al Codice della Strada, legate alle norme di comportamento, tra cui 4 conducenti di monopattini che trasportavano un passeggero.