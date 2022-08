Arriva la Motogp, a Rimini mostra storica e uno spettacolare evento Red Bull

Eventi

Rimini

| 13:17 - 26 Agosto 2022

Un particolare del poster della Motogp di Misano 2022.



Con l’arrivo del Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini del prossimo 4 settembre al Misano World Circuit, torna ad animarsi il programma di eventi collaterali che accompagna la vigilia della competizione, che richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo e milioni di telespettatori. Rimini si prepara ad accogliere i tanti appassionati e tifosi con un programma di iniziative che contribuiranno anche quest’anno ad accendere l’atmosfera e a far respirare l’aria tipica del circuito anche all’esterno del Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli.



LE RADICI DELLA RIDERS' LAND Si parte sabato 27 agosto con la mostra dal titolo “Le radici della Riders’ Land” - il nuovo MC R. Pasolini racconta la storia delle minimoto, ospitata fino a lunedì 5 settembre a Castel Sismondo, Ala di Isotta a ingresso libero. Un’esposizione a cura del nuovo MotoClub Renzo Pasolini che raccoglie minimoto, tute, caschi e foto d’annata, per raccontare la storia delle minimoto. Nate negli anni 90, le minimoto in Italia hanno raggiunto un grandissimo successo, consentendo a piloti giovanissimi l’approccio alle gare di velocità. La crescita tecnologica e lo sviluppo di numerosi impianti sportivi sul nostro territorio, hanno fatto sì che in 20 anni siano cresciuti numerosissimi campioni nazionali ed internazionali: non per niente, la Romagna viene amichevolmente chiamata ‘la terra de mutor’ concetto che si integra e si completa nell’altra accezione internazionale che individua nel nostro territorio, la “riders land”, dove si sviluppano e crescono in parallelo, tecnologia e piloti. Significativo il manifesto dell’esposizione che riporta una piccola pianta che spunta dal selciato delle curve del Misano world Circuit, a simboleggiare la crescita e l’affermazione dei piloti, partendo dalle minimoto.

Inaugurazione mostra sabato 27 agosto, ore 11. Orari: 27 e 28 agosto dalle 10 alle 19. Dal 29 al 5 settembre dalle 13 alle 19. Nelle serate di mercoledì e venerdì anche dalle 21 alle 23.



RED BULL RIDERS' NIGHT Il lungomare di Rimini si veste a tema motori per uno show di motocross freestyle con piloti che si esibiscono in evoluzioni aeree che stupiranno il pubblico con emozionanti backflip. A disposizione anche showbike ufficiali con cui scattare fotografie. Un Dj accompagnerà la serata suonando dalla Red Bull event car Volvo Sugga. Appuntamento venerdì 2 settembre alle ore 23.00, a due passi dal porto di Rimini e dalla ruota panoramica, per uno show notturno di motocross freestyle di circa un’ora.



RACE ANATOMY Domenica 4 settembre le gare in diretta e subito dopo la gara, dal palco posto in piazza Cavour, diretta televisiva del programma di approfondimento Sky: “Race Anatomy” - ingresso libero