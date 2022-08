Rimini, le modifiche alla viabilità per gli eventi collaterali alla Motogp

Attualità

Rimini

| 13:17 - 26 Agosto 2022

In occasione degli eventi che accompagneranno la tappa di Misano del Motomondiale, l'amministrazione comunale di Rimini ha disposto alcune modifiche alla viabilità.



Per l'evento Redbull del 2 settembre, l’area del Lungomare interessata sarà interdetta al traffico dalle ore 18.00 di venerdì 2 alle ore 6.00 di sabato 3 settembre. E precisamente saranno temporaneamente chiusi alla circolazione veicolare il Lungomare Tintori, nel tratto dalla Via Bianchi a Piazzale Boscovich, e Via Destra del Porto, nel tratto da Viale Colombo a Largo Boscovich. In queste strade sarà sospesa la validità dell'ordinanza istitutiva della pista ciclabile, la cui chiusura verrà segnalata da cartelli posizionati in prossimità dell'ultimo accesso/uscita alla pista ciclabile, prima del raggiungimento del tratto di Lungomare interessato dalla manifestazione. Nei luoghi dell’evento sarà inibito anche il transito dei velocipedi e dei monopattini, anche se condotti a mano.



Sul Lungomare Tintori, nel tratto dalla Via Bianchi al Lungomare Tintori, sulle Vie Busi e Dudovich, su ambo i lati e per gli interi tratti delle stesse e su tutta l’area di Largo Boscovich, è previsto anche il divieto di sosta con “rimozione coatta” dalle ore 18.00 di venerdì 2 alle ore 6.00 di sabato 3 settembre.



I mezzi del trasporto pubblico ed il trenino, se transitanti all’interno delle aree soggette a chiusura totale temporanea al traffico veicolare, effettueranno temporanee deviazioni di percorso.