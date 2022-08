Boom di visite alla Rocca Malatestiana: e aumentano le famiglie in visita a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:06 - 26 Agosto 2022

Boom di visite alla Rocca Malatestiana di Santarcangelo nell'estate 2022.



"Sempre più turisti sono attirati dalla bellezza e dalla maestosità della Rocca Malatestiana". Lo rimarca, in una nota, l'amministrazione comunale clementina. Secondo dati della pro loco, che ha organizzato visite guidate a pagamento nel mese di agosto, sono state quasi 300 le presenze in quasi due settimane, dal 12 al 25 agosto.



Gli operatori dell’Ufficio accoglienza turistica di via Battisti confermano che sono soprattutto turisti italiani ospiti in Riviera (ma non sono poche anche le persone del posto) a prenotare la visita al castello, della durata di un'ora, per ammirare le principali sale della torre, le vecchie cucine, il camminamento di ronda e il giardino.



La partenza dalla sede della pro loco di via Cesare Battisti, fissata per le 10,30 e per le 16,30, prevede anche un tour nel centro storico lungo il percorso delle antiche mura malatesiane, che prende avvio dalla vicina piazza Balacchi dove dopo l'estate verranno completati i lavori per aprire al pubblico ciò che resta della casamatta e della porta San Michele, l'ultima scoperta della Santarcangelo sotterranea.



"Ma è anche costante l'interesse delle diverse emittenti televisive per le peculiarità di Santarcangelo", evidenzia l'amministrazione clementina. L'ultima in ordine di tempo Parma Tv, che ha fatto visita al centro storico per un programma sulle eccellenze del territorio dal titolo "Fantastica Italia": le contrade del paese alto, le misteriose grotte tufacee e l'antica stamperia Marchi saranno al centro del servizio girato nei giorni scorsi.



Più che in passato, la meta di Santarcangelo è scelta dalle famiglie con bambini. Stando alle guide dell’Ufficio turistico, sono infatti in aumento i nuclei familiari che prediligono la località per la sua dimensione tranquilla, a portata di bambino, adatta a soddisfare i desideri e le necessità di tutta la famiglia. "Restano di primo rilievo, in ogni caso, anche i visitatori provenienti dai Comuni limitrofi in occasione di grandi eventi: negli ultimi giorni, infatti, oltre alle presenze legate allo svolgimento del Nòt Film Fest, a Santarcangelo sono arrivate anche molte persone che si trovavano a Rimini in occasione del Meeting per l’amicizia tra i popoli, che hanno garantito diverse serate da tutto esaurito ai locali e ai ristoranti del centro", chiosa l'amministrazione comunale.