Rimini, 'Suoni e parole' con Diego Fusaro e il musicista Raffaello Bellavista

Eventi

Rimini

| 12:55 - 26 Agosto 2022

Diego Fusaro e Raffaello Bellavista.



Musica, parole e la silhouette di una Ferrari 488 spider, uno degli esemplari più pregiati della celebre stirpe di Maranello (prezzo al pubblico vicino al mezzo milione di euro).



Sarà questa l’originale coreografia dell’evento in programma sabato 27 febbraio (ore 21, ingresso libero) nella suggestiva arena Francesca da Rimini, teatro del Festival “I Suoni e le Parole: un simposio informale sotto la Luna” rinviato per maltempo una settimana fa.



Protagonisti il filosofo torinese Diego Fusaro, il pianista-baritono brisighellese Raffaello Bellavista e, come detto, l’edizione speciale di una super-car dalla storia affascinante messa a disposizione per l’occasione, da Multirent Faenza.



La sagoma monumentale della leggendaria Ferrari 488 spider farà da cornice ad un appuntamento già di per sé inedito, che vedrà l’energia dirompente del pianista-baritono Raffaello Bellavista confrontarsi con l'acume del filosofo Diego Fusaro.



Da una parte l'intellettuale filosofo parlerà del suo libro “Odio la resilienza”, dall’altra un musicista eversivo che, in una recente intervista a Radio Uno Rai, ha lanciato strali contro i modelli obsoleti della “musica colta” contemporanea, invitando gli artisti ad uscire ogni tanto dal loro eremo di cartapesta per confrontarsi con un pubblico più ampio ed eterogeneo.