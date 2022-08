Ancora un accoltellamento a Rimini: scene da Far West a Marina Centro

Cronaca

Rimini

| 12:26 - 26 Agosto 2022

Ancora un accoltellamento a Rimini all'alba di venerdì. Dopo l'episodio avvenuto giovedì sera, un altro ragazzo è rimasto ferito al culmine di una lite di cui non si conoscono i dettagli. Il giovane si trova in ospedale a Rimini e non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, prima dell'alba di venerdì due gruppi di ragazzi si sono pesantemente affrontati nei pressi di viale Alfieri. La ferocia della lite non ha risparmiato anche un'auto parcheggiata che è stata danneggiata al lunotto posterieore. Ad un certo punto dell'alterco è spuntato un coltello e il giovane è stato ferito. L'aggressore è scappato e il ragazzo accoltellato si è trascinato fino ad un hotel in viale Regina Elena prima di crollare. A chiedere aiuto il suo amico. Le indagini delle forze dell'ordine avrebbero portato ad una prima identificazione dell'aggressore ancora da confermare. Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato alla lite e al ferimento del giovane.