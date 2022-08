Cattolica, successo per l'ultimo appuntamento di 'Pane, burro e burattini'

Attualità

Cattolica

| 09:47 - 26 Agosto 2022

Un momento dello spettacolo.

Si è conclusa mercoledì sera, 24 agosto, con grande successo, la quarta stagione di "Pane, burro e burattini", piccolo festival di burattini, rassegna diffusa di teatro di burattini in baracca e non solo. L'ultimo appuntamento è andato in scena in Piazza delle Nazioni a Cattolica con protagonista la compagnia di Teatro Figura Umbro "Tieffeu" che ha proposto lo spettacolo "Fiabe al telefonino". Tantissima la partecipazione del pubblico, che quest'anno ha visto riempire tutte le 14 serate, suddivise in un cartellone che ha interessato i Comuni di Coriano, Verucchio, Misano Adriatico e Cattolica tra il 15 giugno ed, appunto, lo scorso 24 agosto. La rassegna è stata organizzata dall'Associazione "Arcipelago Ragazzi", ideata da "Fratelli di Taglia" con il contributo della Regione Emilia Romagna ed il sostegno delle Amministrazioni Comunali.