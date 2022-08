Cronaca

Rimini

| 07:45 - 26 Agosto 2022

Il luogo dell'accoltellamento.

Un uomo è stato accoltellato in via Gambalunga, all'angolo con via Roma a Rimini alle prime luci della sera di giovedì. Il presunto aggressore è stato catturato nel giro di qualche ora e il ferito non avrebbe riportato, fortunatamente, lesioni gravi. Secondo una prima ricostruzione i due, nordafricani, avrebbero discusso pesantemente forse per un cellulare sottratto. Sul posto presenti Carabinieri, Polizia Locale e personale del 118.