Calcio Seconda, Rimini United: ecco il fantasista Francesko Halilaj

Sport

Rimini

| 21:20 - 25 Agosto 2022

Francesko Halilaj.

Il Rimini United ha annunciato un altro copo da novanta propiziato dal direttore sportivo Federico Trivulzio. Il tesseramento del fantasista-attaccante di origine albanese Francesko Halilaj, classe 1992. Per il nuovo numero 10 della squadra di Bianchi si tratta di un ritorno nella società dove è cresciuto calcisticamente: Francesko porta con sè un bagaglio d’esperienza da categorie superiori. Halilaj ha militato anche nel Sant'Ermete in Promoziome al Pietracuta (due campionati in Prima e uno in Promozione) e quattro al Pennarossa (campionato sammarinese).

Intanto nell'allenamento congiunto contro il Riccione vittoria della squadra di Iencinella per 6-2. A segno per il Rimini United nel primo tempo Cupioli che esegue in modo magistrale una punizione da venti metri metri con palla che s'infila all'incrocio dei pali e ad inizo ripresa e Cedrini con una svetola da fuori area.