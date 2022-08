Presentato il film "14 Giorni", Controneo e Natoli al Cinema Giardino di Riccione

Attualità

Riccione

| 19:27 - 25 Agosto 2022

Foto Ballante.

Mercoledì sera, al Cinema Giardino di Riccione, reunion con il regista e sceneggiatore Ivan Cotroneo, accompagnato dalla bellissima attrice protagonista Carlotta Natoli, attrice fin da bambina, in quanto suo padre Piero Natoli, scomparso troppo presto, era un bravissimo attore e regista. Un tema attuale e originale, la convivenza forzata di una coppia in procinto di separarsi ma costretta, per tracciamento da contatto al covid ,a coabitare ancora per 14 giorni. Una commedia sentimentale e brillante. La coppia, formata da Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi, protagonisti nel film, sono una coppia vera anche nella vita, entrambi attori. Amato Ballante