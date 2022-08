Incidente in moto in via Popilia, deceduta anche la 16enne Giada Penserini viaggiava sulla moto di Simone De Luigi, l'altra vittima

Cronaca Rimini | 18:52 - 25 Agosto 2022 La moto sulla quale viaggiavano i due giovani.

Si chiamava Giada Penserini ed è la seconda vittima del grave incidente avvenuto nella notte di domenica (21 agosto) sulla via Popilia a Rimini. Sedici anni, di San Marino, viaggiava come passeggera sulla moto Benelli 125 guidata dal 18enne Simone De Luigi. Il giovane era deceduto poco dopo il ricovero, la ragazza, in condizioni gravi, è scomparsa nel pomeriggio di oggi (giovedì 25 agosto).







