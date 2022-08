Meteo: nel fine settimana tempo variabile, possibili rovesci e temporali

Attualità

| 17:20 - 25 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Il cuneo d’alta pressione garante di tempo stabile e prevalentemente soleggiato si indebolirà nel corso del fine settimana permettendo l’afflusso di correnti atlantiche, più umide ed instabili, sull’area mediterranea. Ne conseguirà un tempo più variabile tra sabato e domenica, con possibilità di rovesci e temporali sparsi, la cui localizzazione rimane comunque complessa non essendoci il transito di una perturbazione ben strutturata in prossimità dei nostri settori.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Venerdì 26 agosto

Stato del cielo e precipitazioni: prevalenza di cielo poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti in transito, più consistenti nelle ore pomeridiane sull’entroterra, dove potranno dar luogo a rovesci

temporaleschi isolati e di breve durata, in esaurimento entro sera.

Temperature: senza variazioni significative, minime comprese tra 17 e 22 gradi, massime comprese tra 26 e 29 gradi.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 27 agosto

Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità variabile con schiarite, più ampie nella prima parte di giornata, alternate ad addensamenti cumuliformi che tenderanno a divenire più consistenti dalle ore centrali su gran parte del territorio e daranno probabilmente luogo a rovesci temporaleschi su fascia collinare ed appenninica, in possibile ed isolato sconfinamento alle aree di pianura e con minor probabilità al settore costiero nel corso del pomeriggio. Fenomeni in esaurimento dopo il tramonto.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra 17 e 22 gradi, massime stazionarie o al più in locale e contenuta diminuzione, comprese tra 26 e 28 gradi.

Venti: a regime di brezza, con possibili raffiche moderate o forti in prossimità dei temporali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.







Domenica 28 agosto

Stato del cielo e precipitazioni: condizioni di spiccata variabilità con temporanee schiarite nella mattina e tendenza alla formazione di addensamenti cumuliformi su gran parte del territorio, con possibili

piovaschi sparsi nella prima parte di giornata e probabili temporali sparsi e localmente di forte intensità nel corso delle ore pomeridiane. I fenomeni tenderanno ad evolvere dall’entroterra verso la costa e a graduale cessazione dalla prima serata.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra 17 e 22 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 22 e 25 gradi.

Venti: inizialmente deboli sud-occidentali con temporanei e moderati rinforzi sui rilievi, con tendenza a ruotare dai quadranti orientali nel corso della giornata e a risultare di intensità debole-moderata. Possibili raffiche di forte intensità associate al transito dei temporali.

Mare: poco mosso con leggero aumento del moto ondoso al largo nelle ore pomeridiane, fino a localmente mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: tra lunedì 29 e martedì 30 agosto il tempo sarà prevalentemente stabile salvo locali rovesci ad evoluzione diurna sui rilievi. Da mercoledì 31 agosto il blando promontorio anticiclonico tenderà ad indebolirsi ulteriormente, permettendo l’afflusso di correnti atlantiche che favoriranno condizioni di spiccata variabilità. Temperature senza variazioni di rilievo o in locale aumento, su valori prossimi alla

media del periodo.