Riccione, la storica dirigente Cinzia Farinelli lascia il comune per lavorare al Mef

| 17:14 - 25 Agosto 2022

Foto Giorgio Salvatori.





Dopo aver guidato per dieci anni, tra gli altri, i Settori Bilancio, Affari Generali, Personale e Turismo, Cinzia Farinelli lascia Riccione per assumere, dal primo settembre, un nuovo prestigioso incarico al Ministero delle Finanze sede di Forlì nel ruolo di direttore della Ragioneria dello Stato territoriale Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.



Alla vigilia della sua partenza, oggi (giovedì 25 agosto) il saluto e ringraziamento del sindaco e della Giunta.



Nel corso dell’incontro, la sindaca Daniela Angelini ha ringraziato la Farinelli per l’impegno e le capacità dimostrate durante la sua permanenza nel comune riccionese. La sindaca ha inoltre ringraziato la dirigente per essersi sempre adoperata con dedizione e competenza per il miglior funzionamento della macchina amministrativa comunale. Infine, sindaca e giunta hanno formulato i migliori auguri per il nuovo incarico.



Cinzia Farinelli ha dichiarato: "Un grazie di cuore al Comune di Riccione perché questi dieci anni di lavoro sono stati occasione di crescita e di esperienza importanti. Riccione è una realtà particolarmente dinamica, giovane, laboriosa. E queste caratteristiche le permettono di essere all’avanguardia in molti campi, anche in quello pubblico e amministrativo. La collaborazione però proseguirà da parte mia ancora su progetti importanti come il PNRR e l’avvio dei nuovi sistemi di contabilità economica, obiettivi sfidanti sui quali le Ragionerie di Stato del Ministero delle Finanze stanno preparando il futuro degli enti. Un augurio di Buon lavoro a tutti."