Novafeltria, il Mulino della Polvere diventa per un giorno teatro

Eventi

Novafeltria

| 17:11 - 25 Agosto 2022





“Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici”, organizzato da Ater Fondazione, con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici, ritorna nel riminese, questa volta al Mulino della Polvere di Novafeltria.



Sabato 27 agosto alle ore 18 Mimmo Epifani e Michele Ascolese in "Canti e Balli del mare, degli Appennini e delle Valli", spettacolo che sostituisce il concerto di Alfio Antico, precedentemente in programma e annullato per motivi indipendenti dagli organizzatori.