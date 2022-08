Il ministro Giorgetti in visita a Scm: 'Una realtà industriale che fa grande l'Italia'

Attualità

Rimini

| 16:36 - 25 Agosto 2022

I deputati Raffaelli e Marrone (i primi da sinistra) e il ministro Giorgetti (al centro) con Aureli e Gemmani.



Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, arrivato oggi (giovedì 25 agosto) a Rimini per la giornata conclusiva del Meeting, ha visitato anche gli stabilimenti Scm Group di Villa Verucchio e Rimini, accompagnato dai parlamentari Jacopo Morrone e Elena Raffaelli.

Ad accoglierli a Villa Verucchio, in rappresentanza dei Soci azionisti e membri del CdA di Scm Group, il presidente Giovanni Gemmani ed il vicepresidente Andrea Aureli.

Il Ministro ha approfondito la storia del gruppo che proprio quest’anno celebra il 70° anniversario della "nascita" della prima macchina per la lavorazione del legno, L’Invincibile, inaugurata nel 1952. Ha quindi visitato lo stabilimento di Rimini dove è in atto un’importante opera di riqualificazione che porterà oltre ad un aumento della capacità produttiva, ad un ulteriore ammodernamento e digitalizzazione delle linee in un’ottica di Industria 4.0 e di sostenibilità ambientale. E’ seguita poi una tappa al Technology Center Scm, con una demo dedicata su alcune delle novità principali in serbo per i clienti del settore dell’arredamento e design.

“Ho visto una grande realtà industriale italiana e familiare, leader nelle tecnologie per la lavorazione del legno e dei materiali avanzati, dove sviluppo e innovazione si fondono con passione e coraggio. Così diventa grande l’Italia” ha commentato il Ministro Giorgetti subito dopo la visita a Scm Group.