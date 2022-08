Basket A2, sabato porte aperte al PalaSGR per l'allenamento di RivieraBanca

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:50 - 25 Agosto 2022

RivieraBanca comunica che, in attesa della campagna abbonamenti che avrà inizio giovedì 1 settembre, sabato apriamo saranno aperte le porte del PALASGR di Santarcangelo (dove la squadra di coach Ferrari si allena provvisoriamente per indisponibilità del Flaminio). Gli appassionati avranno la possibilità di vedere l’allenamento dei ragazzi e di salutarli, dando loro il benvenuto.

Ragazzi e bambini potranno chiedere autografi e iniziare a vedere i nuovi giocatori. l'appuntamento è per le ore 16 al PalaSGR in via della Resistenza, 5 a Santarcangelo.