Bollette alle stelle, Bellaria proroga concessioni degli impianti sportivi senza rincari

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:45 - 25 Agosto 2022

Torneo di calcio giovanile Pecci allo stadio Nanni di Bellaria (foto Cesari).



Il comune di Bellaria Igea Marina proroga fino al 31 dicembre 2025 le concessioni degli impianti sportivi comunali. Nel dettaglio il Palasport di viale Ennio gestito da Asd Dimano Pallavolo, lo stadio Enrico Nanni e l’impianto della Valletta - Parco Pavese, gestito da Apd Bellaria Igea Marina 1956, il 'Palatenda' di via Rossini, affidato ad Asd Bellaria Basket, e il Centro Tennis di via Luzzatti, in gestione ad Asd Venustas. Una misura che trova riferimento normativo nel D.L. 73/2021, il cosiddetto ‘Decreto sostegni bis’ poi convertito nella Legge 106/2021. Il prolungamento non modifica le condizioni contrattuali di utilizzo concordate in precedenza con le diverse realtà sportive, le quali rimarranno pertanto inalterate sino alla nuova scadenza."Un passo che abbiamo compiuto convintamente, alla luce del caro prezzi e del caro energia che non risparmiano le realtà operanti nel mondo dello sport e del benessere", spiega l'assessore Bruno Galli.