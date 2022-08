Calcio RSM, Tre Penne: tesserato l’esterno difensivo Giacomo Nigretti

Sport

14:43 - 25 Agosto 2022

Giacomo Nigretti.





A poche settimane dall’inizio della nuova stagione calcistica, il Tre Penne continua a completare la sua rosa. Dopo l’annuncio di Andrea Montanari, il direttore sportivo Maurizio Di Giuli e il tecnico Stefano Ceci erano alla ricerca anche di un terzino identificato nell’ex giocatore della Libertas Giacomo Nigretti.



Il classe 1999 ha trascorso gli ultimi sei mesi sul Titano con la maglia granata della formazione di Borgo Maggiore, ma vanta trascorsi in Serie D con Forlì, Rimini e Sammaurese, un passato al Ravenna in Serie C e anche tra le giovanili dell’Hellas Verona.



“I contatti con il direttore sportivo sono iniziati circa tre settimane fa. Essendo entrambi di Riccione conoscevo di nome Di Giuli, poi è arrivata la sua chiamata. Avevo già pensato al Tre Penne come una delle migliori squadre di San Marino a livello di organizzazione, staff tecnico e giocatori e quindi sono assolutamente contento di far parte di questa società” commenta così Nigretti il suo arrivo nella squadra biancazzurra.



Tre gol in 17 presenze per l’esterno italiano nella scorsa stagione bastano per tracciare le prime considerazioni sul campionato: “Credo che sia un buon campionato, ci sono 5-6 squadre di alto livello e questo ci permetterà di giocare delle belle partite.”



Ambizioni personali e di squadra alte per Nigretti, che afferma: “Dopo alcuni anni difficili dovuti a un duro infortunio (distacco del tendine d’Achille sinistro, ndr) voglio ritrovare la mia giusta dimensione. Le prospettive al Tre Penne sono alte e dobbiamo fare un campionato all’altezza di quello che ci chiede la società. Puntiamo all’Europa e a fare anche qualcosa in più.”