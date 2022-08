Valmarecchia: cinque incidenti in tre giorni. Autista rimasto incastrato in autocarro

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:47 - 25 Agosto 2022

L'incidente all'incrocio tra la strada Marecchiese e la via Trasversale Marecchia.



Dopo alcune settimane che avevano visto un miglioramento rispetto ai mesi di giugno e luglio, tra il 22 e il 24 agosto la Polizia locale della bassa Valmarecchia è stata impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità a seguito di cinque incidenti stradali, tutti con feriti, a Santarcangelo e Verucchio.



Lunedì 22 agosto a partire dalle 11 del mattino, per circa due ore in via Celletta dell'olio a Santarcangelo si sono verificati rilevanti disagi alla circolazione per uno scontro frontale tra un’automobile e un autocarro. Per estrarre il conducente di quest’ultimo, rimasto incastrato all’interno del veicolo, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio alla PL per la gestione dei rilievi e di una pattuglia dei Carabineri per la viabilità.





Sempre lunedì 22, nel tardo pomeriggio, sulla via Emilia all’altezza di via Ca’ Fabbri si sono scontrate un’auto e una moto, con il ferimento del motociclista coinvolto. Il giorno successivo, martedì 23 agosto, in via San Bartolo, fuori dal centro abitato, la conducente di una bicicletta è presumibilmente entrata in collisione, per cause in corso di accertamento, con un carrello a rimorchio di un veicolo, riportando ferite in seguito alla caduta.





Nel pomeriggio di ieri (mercoledì 24 agosto) un altro incidente è avvenuto intorno alle ore 14,30 all’incrocio regolato da semaforo tra via Trasversale Marecchia e la strada Marecchiese, a San Martino dei Mulini, coinvolgendo un tir, un autocarro e un’automobile. Per la conducente di quest’ultima si è reso necessario il trasporto all'ospedale Infermi di Rimini per le cure, mentre sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale per i rilevi e le operazioni di gestione della viabilità, tornata alla normalità verso le ore 16.





Infine, sempre mercoledì 24, un ulteriore sinistro si è verificato a Villa Verucchio – in via Tenuta all'altezza di via Rossini – dove due auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio, alle ore 18,45. L’incidente ha creato disagi alla viabilità fino alle ore 20,15 circa, mentre per soccorrere uno dei due conducenti che si trovava in stato di shock è intervenuta un'ambulanza.