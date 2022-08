Eventi

| 13:44 - 25 Agosto 2022

Proseguono i grandi concerti all'Arena della Regina di Cattolica. Dopodomani (sabato 27 agosto) sarà protagonista Coez, con la tappa cattolichina del suo live "Essere liberi in tour". Coez, pseudonimo di Silvano Albanese, è uno dei volti di spicco della scena indie italiana. Sei gli album che ha pubblicato: Figlio di nessuno, Non erano fiori, Niente che non va, Faccio un casino, è sempre bello e volare.