Rimini, pusher 'focoso' fermato dalla Polizia con lo spray urticante

Cronaca

Rimini

| 13:35 - 25 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Per debellare un pusher, gli agenti di Polizia hanno dovuto usare lo spray urticante. In manette, nella notte tra mercoledì e giovedì (24-25 agosto), è finito un cittadino senegalese per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato sul lungomare Tintori, intorno all'una e mezza, e fermato per un controllo. Con sé aveva un marsupio con quasi 400 euro in banconote, un involucro con un quantitativo di cocaina e quasi 10 grammi di hashish. Durante gli accertamenti ha cercato di fuggire, venendo però bloccato dopo un tentativo di colluttazione.