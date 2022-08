Notte Celeste, a Rimini Terme c'è il concerto di Cristina Di Pietro e Pop Deluxe

Eventi

12:42 - 25 Agosto 2022

Foto Salvatori.



Anche Rimini aderisce alla Notte Celeste alle Terme dell'Emilia-Romagna: un weekend, dal 26 al 28 agosto, interamente dedicato al benessere, tra spettacoli, eventi diffusi e suggestive atmosfere nei centri termali della Regione.



Ricco il calendario di iniziative proposte da Riminiterme per la giornata di sabato 27.



Si comincia alle 19.30 con la Rustida di pesce azzurro, in collaborazione con La Cucina dei Pescatori e Spiaggia Blue Beach; sulla spiaggia antistante allo stabilimento un appuntamento all'insegna del buon cibo romagnolo e dello stare insieme.



A seguire, alle 21, spazio alla musica con il concerto (a ingresso gratuito) di PoP Deluxe e Cristina Di Pietro, in collaborazione con Rimini Classica. Una finestra sulla lunga strada della musica italiana e internazionale dagli anni '80 fino ad oggi. Una tela di note che attraverso i grandi successi della musica pop si ramifica in tutte le sue influenze possibili. La serata è impreziosita dal cuore, l'energia e il grande carisma della cantautrice e pianista Cristina Di Pietro.



In occasione della Notte Celeste, sabato dalle 20.30 alle 23.00 anche il centro benessere di Riminiterme resterà aperto con la sua ampia gamma di servizi. Prenotazione obbligatoria (0541.424011 – info@riminiterme.com )