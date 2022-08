Riccione Terme e Perle d'Acqua Park, gli eventi della Notte Celeste

Eventi

| 12:41 - 25 Agosto 2022

Notte Celeste a Perle d'acqua.



Dal 26 al 28 agosto si accende la Notte Celeste 2022. Giunta alla sua decima edizione, è il grande evento che celebra i 24 stabilimenti termali dell’Emilia Romagna, la Regione dello star bene, a cui partecipano anche Riccione Terme e il suo parco del Benessere all’aperto, Perle d’Acqua Park.



Si parte già dal venerdì mattina con la speciale proposta al Centro Termale.

Venerdì 26 e Sabato 27 l’ingresso al Percorso Termale Sensoriale di Riccione Terme sarà arricchito da uno speciale Self Treatment in omaggio: lo Scrub Aromatico Illuminante. Delicato ed esfoliante, illumina la pelle grazie anche ai cristalli di sale celeste. L’immersione nel benessere termale sensoriale prevede Piscine Termali con idromassaggi, Percorso vascolare, Getti a cascata, Arcobaleno dei Sensi, Sentiero Emozionale, Sorgenti dell’Io, Cascata a Fungo, Grottini con miorilassamento all’infrarosso e Sala Relax. Per fruirne è necessaria la prenotazione.



Sabato Sera dalle 21 nel parco del Centro Termale una serata di “Musica e Spettacolo” sotto le stelle grazie al concerto della cantautrice Matilda Bonucci e allo spettacolo di giocoleria di Celine. Ad allietare la serata la proposta di cocktail a tema Notte Celeste da degustare piacevolmente in abbinamento al buffet di piatti dolci o salati. L’ingresso è gratuito con consumazione a pagamento.



Ricco il programma di eventi che si svolgono a Perle d’Acqua Park nel week end.

Sabato e domenica gli eventi Fitness delle 11.30 e delle 16.30 nella Grande Piscina daranno ritmo ed energia al week end grazie gli appuntamenti dedicati all’Aqualatina, all’Aquacombat, all’Aquapilates.



Sabato alle 17.30 un evento speciale lo Yoga Sunset, immersi nel verde del parco, un’introduzione pratica alle tecniche di respirazione yoga. Un approccio semplice, immediato e piacevole per rilassarsi e respirare benessere.



Sempre Sabato a bordo Grande Piscina si esibiranno i ballerini di Riccione Dance Center in un coreografico spettacolo di musica e danza hip hop che coinvolgerà gli spettatori immersi in piscina.