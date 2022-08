Misano: rimborso abbonamenti trasporto pubblico, domande entro il 15 ottobre

Attualità

Misano Adriatico

| 12:13 - 25 Agosto 2022

La Regione Emilia-Romagna ha confermato la proroga dell'agevolazione sull'acquisto di un abbonamento annuale al trasporto pubblico per i residenti nei Comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi. Tra questi Misano Adriatico, che rientra tra i Comuni di fascia 2, per i quali viene riconosciuto un rimborso pari al 30% del costo sostenuto.



Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali emessi da Start Romagna (urbano o extraurbano, ordinario, promozionale o agevolato, valido per qualunque tratta), può essere già presentata la richiesta di agevolazione per quelli emessi dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022 (annualità 2021/2022), mentre sarà disponibile nei prossimi mesi il rimborso degli abbonamenti emessi dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023 (annualità 2022/2023).



La richiesta potrà essere presentata entro il 15 ottobre 2022 esclusivamente via Internet, compilando il modulo di richiesta disponibile nella pagina dedicata e indicando l'IBAN del conto su cui si desidera ricevere l'accredito del bonifico del rimborso.



Per informazioni è possibile contattare il servizio clienti al numero 199.11.55.77, tramite WhatsApp al numero 331 6566555 o scrivendo una mail all'indirizzo servizioclienti@startromagna.it.