'Mille e una notti' in Valconca, si parte con le avventure di Magellano

| 12:10 - 25 Agosto 2022

Dopo il successo di pubblico della passata edizione dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, con il ciclo Dante all’alba e al Tramonto, Città Teatro torna a lavorare nei territori di San Clemente e Gemmano con un progetto inedito dal titolo Viaggio intorno al mondo.

Partiti da una riflessione attorno al tema dell’eurocentrismo, tra autori che descrivono nuovi territori, popoli, tradizioni, e strateghi che intravedono nelle scoperte geografiche nuove possibilità di conquista e espansione, abbiamo deciso di raccontare quest’anno una storia emblematica, di cui ricorre nel 2022 l’anniversario dei 500 anni: il primo viaggio intorno al mondo.





L’8 settembre 1522 si concludeva la prima circumnavigazione del globo guidata dal comandante portoghese Ferdinando Magellano, un’impresa avventurosa iniziata nel 1519 che cambierà per sempre le conoscenze dell’uomo. Il diario di bordo di questa immensa traversata viene scritto da un’italiano, Antonio Pigafetta, che con occhio incantato delle usanze e stravaganze dei popoli, dai colori e dai suoni dei nuovi mondi attraversati, dalle parole strampalate e dalle descrizioni culinarie, più che ai tecnicismi della navigazione, racconta un viaggio memorabile.

Il diario, pieno di spunti di Commedia e pennellate teatrali, si trasformerà in una narrazione in due parti, interpretata dagli attori di Città Teatro, ripetuta per due cicli, all’alba e al tramonto, e ambientata ancora una volta nei borghi del comune di San Clemente (Mura storiche in Centro e borgo di Castelleale) e nelle terrazze panoramiche del Comune di Gemmano (Balcone di Gemmano e Terrazza di Onferno), luoghi incantevoli immersi nella pace della natura in cui abitanti e viaggiatori potranno ritrovarsi nelle ore magiche dell’alba e del tramonto, immaginando che il Sole si tuffi in un orizzonte che diventa notte per noi, e giorno per altri popoli intorno al Mondo.



Gli eventi, tutti a ingresso gratuito, saranno seguiti da una piccola colazione all’alba e da un buon bicchiere al tramonto, offerti al pubblico dai Comuni.



Calendario spettacoli:



Giovedì 8 Settembre 2022 ore 18.45/ Tramonto

San Clemente, Borgo di Castelleale

Viaggio intorno al mondo - parte prima



Venerdi 9 Settembre 2022 ore 18.45/ Tramonto

Onferno, Piazza castello

Viaggio intorno al mondo - parte prima



Sabato 10 Settembre 2022 ore ore 6.30 /Alba

San Clemente Terrazza in Centro Storico

Viaggio intorno al mondo - parte seconda



Domenica 11 Settembre 2022 ore 6.30 /Alba

Gemmano, Piazza Roma

Viaggio intorno al mondo - parte seconda