Come convertire rapidamente tutti i tuoi video con un semplice clic!

| 08:23 - 29 Agosto 2022

Nella quotidianità di tutti i giorni, che sia per uso professionale o per intrattenimento personale, abbiamo una necessità crescente di convertire video a mp4, proprio perché sempre più dispositivi accettano solo il formato mp4. Inoltre tante persone potrebbero voler convertire Youtube a mp3 per ascoltare un concerto o un discorso proprio su Youtube.

Prima di capire come convertire mp4 a mp3 o viceversa, vale la pena soffermarci un attimo sull’MPEG-4 Part 14, meglio noto appunto come mp4. Si tratta di un formato multimediale usato per contenere audio e video digitali, ma anche sottotitoli oppure immagini statiche.

L’mp4 viene spesso usato anche per trasmettere materiale multimediale in streaming su Internet. Oggi esistono diversi programmi per convertire il formato video, ma uno dei migliori è sicuramente Filmora video editor, una piattaforma griffata Wondershare facile da usare, divertente e che consente ad ogni creatore di dare libero sfogo alla sua fantasia.





Come convertire video rapidamente: le molteplici funzionalità di Filmora

corrispondenza colore : puoi applicare le impostazioni di corrispondenza di colore su più clip video con un solo clic, risparmiando un bel po’ di tempo;

: puoi applicare le impostazioni di corrispondenza di colore su più clip video con un solo clic, risparmiando un bel po’ di tempo; green screen : puoi impostare lo sfondo video che preferisci e creare travolgenti effetti speciali per creare il mondo che vuoi;

: puoi impostare lo sfondo video che preferisci e creare travolgenti effetti speciali per creare il mondo che vuoi; schermo diviso : vuoi raddoppiare il divertimento? Allora dividi il video in più schermi così da mostrare immagini diverse e raccontare la storia che vuoi in modo unico e originale;

: vuoi raddoppiare il divertimento? Allora dividi il video in più schermi così da mostrare immagini diverse e raccontare la storia che vuoi in modo unico e originale; supporto HDR : un’esperienza visiva vivida e coinvolgente che proietta lo spettatore al centro della scena;

: un’esperienza visiva vivida e coinvolgente che proietta lo spettatore al centro della scena; supporto file SRT : puoi aggiungere i sottotitoli esterni che vuoi al tuo video, rendendo lo spettatore ancora più partecipe;

: puoi aggiungere i sottotitoli esterni che vuoi al tuo video, rendendo lo spettatore ancora più partecipe; sincronizzazione automatica : sincronizza audio e video in automatico acquisiti da telecamere diverse nella stessa scena, creando un effetto armonioso;

: sincronizza audio e video in automatico acquisiti da telecamere diverse nella stessa scena, creando un effetto armonioso; tracciamento di movimento : vuoi migliorare il tuo video editing? Filmora ti dà la possibilità di monitorare gli oggetti con un tracciamento facile e alla portata di tutti;

: vuoi migliorare il tuo video editing? Filmora ti dà la possibilità di monitorare gli oggetti con un tracciamento facile e alla portata di tutti; effetti visivi : puoi trascinare e rilasciare transazioni creative, titoli, filtri e anche elementi di movimento per conferire maggior dinamismo e vivacità al video;

: puoi trascinare e rilasciare transazioni creative, titoli, filtri e anche elementi di movimento per conferire maggior dinamismo e vivacità al video; audio ducking: sfuma la musica come e quando vuoi per far risaltare maggiormente i dialoghi dei video.



Come ridurre le dimensioni video

Filmora non solo è uno dei più semplici e intuitiviche il mercato mette a disposizione, ma è considerato anche uno dei migliori strumenti gratuiti per convertire video YouTube in MP3 Bastae poi modificare il formato alla fine dell’esportazione, portando la conversione a termine nel giro di poco tempo e con pochi clic. Una volta che hai capito come convertire i video , al termine dell’operazione hai a disposizione tantissime funzionalità per personalizzare il video come preferisci.Eccoti un rapido elenco delle funzioni per montare il video come desideri:Filmora, oltre ad essere tra i 10 migliori convertitori video gratuiti 4k , ti offre un altro importantissimo vantaggio:e renderli più leggeri.Bisogna infatti considerare che alcuni formati video sono piuttosto voluminosi e occupano molto spazio. Un problema non da poco quando bisogna caricare un video su un sito, un e-commerce o un social che, se troppo pesante, rischia di partire in ritardo o appesantire eccessivamente la piattaforma. Se è vero che i video attirano molto di più le persone per il loro grande impatto visivo, è anche vero che l’utente medio è poco paziente e quindi abbandonerà la piattaforma se il filmato non parte velocemente. Inoltre video molti pesanti occupano spazio nelle chiavette o nelle pennette USB, col rischio di non poter caricare altri file o video.Con Filmora puoi invece facilmente, liberando spazio “vitale” e senza il rischio di rendere troppo pesante la piattaforma. Filmora tie ti dà la possibilità di aggiungere i filtri e gli effetti che vuoi per dare un tocco personale, estroverso e originale ai tuoi filmati.